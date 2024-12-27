Tunceli'de Kar Nedeniyle Mahsur Kaldılar
Tunceli'de aşırı kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Kılköy’de 3 aracın yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı kar küreme aparatı takılı araç eşliğinde bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yolu açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Kaynak: İHA
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