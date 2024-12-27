Tunceli'de Kar Nedeniyle Mahsur Kaldılar

Tunceli'de aşırı kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

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Tunceli'de Kar Nedeniyle Mahsur Kaldılar

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Kılköy’de 3 aracın yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı kar küreme aparatı takılı araç eşliğinde bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yolu açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

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Kaynak: İHA

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