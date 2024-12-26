İstanbul'da Korkunç Kaza, Bir Anda Alevler İçinde Kaldı

Sultanbeyli’de seyir halindeki motosiklet, önce hafif ticari araca ardından da İETT otobüsüne çarptı. Kazadan sonra alev alan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, 11.00 sıralarında Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Akçam'ın kontrolündeki 06 GE 2097 plakalı motosiklet, caddede ilerlerken yola kontrolsüz şekilde çıkan A.K.'nın sürdüğü 34 DUH 274 plakalı otomobile çarptı.

İstanbul'da Korkunç Kaza, Bir Anda Alevler İçinde Kaldı - Resim : 1

MOTOSİKLET ALEV ALDI

Ardından karşı şeritten gelen 34 JV 0221 plakalı İETT otobüsüne çarpan motosiklet bir anda alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akçam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da Korkunç Kaza, Bir Anda Alevler İçinde Kaldı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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