Gerçek Gündem Yazmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Belediyelere Hazine Ayrımcılığı' Çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SGK prim borçları nedeniyle belediyelere getirilen haciz işlemine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Belediyelerin mallarına haciz konulması ciddi bir adaletsizlik. Bazı belediyelerle ilgili verileri sizlerle paylaşmak isterim. Bazı kesintiler birçok belediyemizde söz konusu. CHP'li belediyelerin bazılarına ki aralarında tarihi eserler de var, gayrimenkullerine hızlıca el konuldu" dedi.

Bu süreçte pozitif ayrımcılık uygulandığını belirten İmamoğlu, Gerçek Gündem’in gündeme getirdiği Menemen Belediyesi haberini örnek gösterdi.

'BU JESTLERİN PARTİZANLIKTAN UZAK OLMASINI İSTİYORUZ'

İmamoğlu’nun açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İzmir’de bir belediye. Bu süreçte pozitif ayrımcılık uygulandı. Muhalefete aman vermeyen hükümet İzmir'de bir belediyeye hazineye olan borçlarını kapatmak için ilginç bir metot uyguladı. Metod hayli ilginç. Maliye hazinesi. Kendisine ait çok büyük bir araziyi Menemen Belediyesi'ne hibe olarak verdi. Sonra da bu borçlarına karşılık hazinenin hibe ettiği araziyi satarak borçlarını ödeme olarak geriye verme konusunda bir girişimi başlattı. Açıkçası merkezi idarenin, hükümetin bir ilçe belediyesine borçlarını ödemesi konusunda bu anlamlı jestten rahatsız değiliz. Rahatsız olduğumuz şey bu jestin çok daha düşük bir anlayışla bile olsa diğer belediyelere de yaklaşılması. Türkiye Belediyeler Birliği olarak bu jestlerin partizanlıktan uzak bir şekilde yapılmasını arzu ediyoruz. Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde uygulanmasını arzu ediyoruz."

GERÇEK GÜNDEM GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu’nun bahsettiği haberi Gerçek Gündem “Borçlu Belediyeye Hazine Torpili: CHP'liye Haciz AKP'liye Hibe” başlığıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Haber şu ifadelere yer verilmişti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘silkeleyin’ talimatı ardından CHP’li belediyelere haciz getirilmesi gündemde geniş yer tuttu. Aynı tutumun AKP’li belediyelere karşı alınmaması ise tepki topladı. Haciz tartışmaları devam ederken AKP’li Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi’nin hazineden arazi hibe aldığı ve borçları karşılığında bu arazileri hazineye geri verdiği ortaya çıktı."

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Kaynak: Haber Merkezi