CHP'li Hikmet Yalım Halıcı’dan ‘ÖTV’ Değişikliğine Tepki: ‘Hem Hak Gaspı Hem De Vicdansızlık’

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV istisnasından yararlanacak araçların yerlilik oranının yüzde 40 olarak belirlendi. Alınan karara tepki gösteren CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hem de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na soru önergeleri verdi.

“HATALARINIZI ENGELLİ BİREYLERE ÖDETMEYE ÇALIŞMAYIN”

Konuyu meclis gündemine taşıyan Halıcı, şunları söyledi: Varsa usulsüzlük bunun suçu engelliler mi? 22 yıldır tek başınıza iktidar değil misiniz? Raporu veren hastaneler ve heyetler sizin kontrolünüz altında değil mi? Bunları siz atamıyor musunuz? Araba alımını ve satışlarını onaylayan mahkemelerdeki hakimlerin tamamını siz belirlemediniz mi? Ortada bir suiistimal varsa onu da siz yaratmışsınız demektir. Kendi beceriksizlik ve hatalarınızı engelli bireylere ödetmeye çalışmayın.

“KARARI DERHAL DURDURUN”

Engelliler için dünyanın zaten zor olduğunu belirten Halıcı “Türkiye AKP eliyle cehennem. Bu hatalı kararı derhal durdurun. Çünkü engelli muaf sürecinin kendisi yavaş ilerleyen bir süreçtir. Sistem normal tescil gibi işlememektedir. Fatura kesilse bile tescil yapılmadıysa, yeni düzenlemeye tabi olacak. Yani birçok engelli yurttaş haksız ve yanlış kanun yapma durumu sonucu mağdur olmuş durumdadır” dedi.

Halıcı, şu soruları yöneltti: Engelli raporunu usulsüz şekilde aldığı tespit edilen kişi sayısı nedir? Bunlara hangi hastane ve heyetler bu raporu vermiştir? Bu işlemlerin sonunda idari ve hukuki ne tür yaptırımlar olmuştur?

Engelli raporu veren heyetler ve alan kişiler denetlenmekte midir? Varsa bunların sonucu nedir?

Engelli bir vatandaşımızın aracı kaza yapıp pert olduğunda, o kişi yeni bir araç alabilmek gerçekten 10 yıl mı bekleyecektir?

Engelli bireyin vefatı durumunda, bu araç ailesi tarafından 10 yıl boyunca kapının önünde çürümeye mi terk edilecektir?

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, Türkiye’de kaç tane kamu ve makam aracı bulunmaktadır? Bunlara neden engelli araçlarında olduğu gibi yüzde 40 yerli olma zorunluluğu getirilmemektedir?"

Kaynak: ANKA