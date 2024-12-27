SADAT'ın Açtığı Davayı Kaybetti: Kemal Kılıçdaroğlu'na Haciz Geldi

SADAT, 2022 seçim döneminde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. SADAT Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun davayı kaybettiği duyuruldu.

Aynı açıklamada 1,5 yılda tazminat bedelini ödememesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koyulduğu bilgisi paylaşıldı.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kılıçdaroğlu'na Haciz Şoku. Açtığımız 1 milyonluk tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık."

SADAT Yönetim Kurulu'nun açıklaması ise şöyle:

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu, SADAT'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve SADAT önünde basın açıklaması yapmıştı. Kılıçdaroğlu burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "SADAT gibi kuruluşlar ne olursa olsun seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır. Korkudan kapıyı kapattılar. Erdoğan bunları hangi gerekçe ile danışman yaptın?" demişti.

Kılıçdaroğlu, SADAT’ın merkezine gitmesinin ardından sosyal medyadan paylaşımlar yapmıştı. Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğini sağlayacaklarını söyleyerek, “Erdoğan al şu paramiliter artıklarını, ne yaparsan yap. Seçim yaklaştıkça zulmünü artırma niyetindesin biliyorum. SADAT’tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdiz!” ifadelerini kullanmıştı.

'TÜRKİYE ASLA PARAMİLİTER KURULUŞLARA TESLİM EDİLMEYECEKTİR'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyleydi:

"Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tethiş. Arapça 'terör' 'tethiş' olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör"

'BURASI TERÖRİST YETİŞTİREN BİR KURUM'

"Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?"

Kaynak: Haber Merkezi