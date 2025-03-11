İzmir'de Kadın Cinayeti: Eski Sevgilisini Darbederek Öldürdü
Kadın cinayetleri bitmiyor. İzmir'de bir erkek, eski sevgilisini sokak ortasında darbederek öldürdü. Cani erkek, vahşetin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi tarafından darbedilen bir kadın yaşamını yitirdi. Türkmen Mahallesi’nde O.G. (34) ile eski sevgilisi Fatma K. (27) arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G, Fatma K’yi darbetti.
KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Fatma K’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından zanlı O.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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