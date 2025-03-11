İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat! Köprü Çevresi Kıpkırmızı, Trafik Kilit
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında yoğunlaştı.
İstanbul, haftanın ikinci iş gününe yoğun trafikle başladı. Sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Altunizade'den bağlantılarda trafik yoğunlaştı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise akıcı trafiğin olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre ise saat 10.05 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 54.
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Kaynak: Haber Merkezi
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