Kimlik Sorgusu Yapan Bekçiyi Bıçakladılar
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kimlik sorgusunda çelişkili bilgi veren bir çift, kaçmak isterken çıkan arbedede mahalle bekçisini sırtından bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Kimlik bilgilerinin UYAP sistemiyle uyuşmaması üzerine kaçmaya çalışan Kadem ve Dilek T. isimli çift, müdahale eden mahalle bekçilerinden birini sırtından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralı bekçiyi hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bekçinin ardından harekete geçen ekipler, kısa süre içinde kaçan çifti yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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