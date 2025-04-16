Kimlik Sorgusu Yapan Bekçiyi Bıçakladılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kimlik sorgusunda çelişkili bilgi veren bir çift, kaçmak isterken çıkan arbedede mahalle bekçisini sırtından bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme:
Kimlik Sorgusu Yapan Bekçiyi Bıçakladılar

Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Kimlik bilgilerinin UYAP sistemiyle uyuşmaması üzerine kaçmaya çalışan Kadem ve Dilek T. isimli çift, müdahale eden mahalle bekçilerinden birini sırtından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralı bekçiyi hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bekçinin ardından harekete geçen ekipler, kısa süre içinde kaçan çifti yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bıçaklı Saldırı Bekçi Bursa
Son Güncelleme:
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Ata Demirer'den 'Önder' Paylaşımı: 'Yine Beni Çok Güldüreceksin' Ata Demirer'den 'Önder' Paylaşımı
Feci Kazadan Sağ Kurtuldular Feci Kazadan Sağ Kurtuldular
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti! Kimse Bu Rakamı Beklemiyordu En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti
Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı… Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı…