RTÜK’ün Flaş Hamlesi Sonrasında Esra Erol Sessizliğini Bozdu

ATV ekranlarında yeni sezona başlayan ‘Esra Erol’da’ programında işlenen son olay sosyal medyaya damga vurmuş, tepkiler sonrasında RTÜK harekete geçmişti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

47 yaşındaki Güldane Şahin’in 25 yaşındaki zihinsel engelli kızının nişanlısı ile kaçtığı, imam nikahı kıydığı ve 3 aylık hamile olduğu iddiasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, programa ilişkin inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

ESRA EROL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olaylar sonrasında bir açıklama yapmayan sunucu Esra Erol sessizliğini bozdu. Programda yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından ‘Biz toplum olarak ahlaksızlıkla mücadele etmek zorundayız’ notu ile paylaşan Erol şunları söyledi:

Ahlaksızlığın derecesi yoktur. Az ahlaksızlık yada çok ahlaksızlık diyemeyiz. Eğer varsa bile bu olay onun zirvesidir. Bu konu televizyonda olmalı mı olmamalı tartışmasından çok daha önemli bir şey varsa o da ahlak pusulasının bu denli şaşmış olmasıdır. Biz toplum olarak ahlaksızlıkla her ortamda mücadele etmek zorundayız. Mahkeme ise mahkeme, eğitim ise eğitim, benim programım ise programım.

'ENGELLİLİK MAKAMINA KÖTÜLÜK'

'Bu kadının engelli kızına yaptığı kötülük engellilik makamına kötülük değil midir? Bu kadının ‘Hacı anne’ unvanını kullanması ‘Hacı anne’ olan kadınlara saygısızlık değil midir?' diye soran Esra Erol 'Ahlaksızlıkla mücadele gözlerimizi kapatamayız. Bunlar medyaya geldiğinde infial yaratmamalı' dedi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Turan Şahin, eşi Güldane Şahin’in zihinsel engelli kızı Dilek Şahin’in nişanlısı Cuma Doğan ile kaçtığını iddia etti.

İMAM NİKAHI MI KIYDILAR?

İddiaya göre zihinsel engelli Dilek Şahin’e şiddet uyguladığı, tehdit ettiği öne sürülen Cuma Doğan nişanlısının annesi 47 yaşındaki Güldane Şahin ile ilişki yaşamaya başladı. Cuma Doğan’ın Güldane Şahin’in dizinde uyuduğu görüntüler canlı yayında servis edilirken, yayına bağlanan Cuma Doğan’ın babası birlikte kaçtıklarını doğruladı, imam nikahı kıydıklarını açıkladı.

Sosyal medyada gündem olan olayın ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program için inceleme başlatıldığını duyurdu.

'İNCELEME BAŞLATILDI'

Şahin şunları söyledi: ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz “İlke Kararları”nı bir kez daha önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.