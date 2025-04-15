Behzat Ç’nin Fragmanında Büyük Sürpriz, 13 Yıl Sonra Diziye Geri mi Döndü?

Fenomen dizi Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç. tek sezonluk dönüşünü 2022 yılında başlatmış, ardından seyircinin yoğun ilgisini toplamaya devam etmişti. Başrollerinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı fenomen dizinin üçüncü sezon fragmanı yayınladı.

13 YIL SONRA BÜYÜK BULUŞMA

2012 yılında yayınlandığı dönemde diziye ölerek veda eden Savcı Esra karakterinin fragmanda görülmesi herkesi heyecanlandırdı. Sosyal medya ‘Savcı Esra karakteri 13 yılın ardından diziye geri mi döndü?’ sorusunun cevabına odaklandı.

ÇEKİMLER HEYECANLANDIRMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı olan ve seçimi kazanan ünlü isim, siyaset hayatının yanı sıra sinema, televizyon ve tiyatroyu devam ettirmesiyle dikkat çekmişti. Erdal Beşikçioğlu, başkanlığının dizi çekmeye engel olmadığı mesajını vererek geçtiğimiz haftalarda dizinin yeni sezonunun çekimlerine başlamıştı.

Çekimleri tamamlanan dizinin yeni sezonundan ilk fragman Max Türkiye tarafından paylaşıldı. Fragman sosyal medyaya damga vurdu.