Tüm Türkiye Bu Ahlaksızlığı Konuşmuştu... Canlı Yayında Gözaltına Alındılar

Esra Erol’da son işlenen konu Türkiye'nin gündemine oturdu. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma’nın, 47 yaşındaki annesi Güldane ile birlikte kaçtığını belirterek canlı yayında yardım talebinde bulundu.

Dilek, nişanlısı Cuma'nın annesiyle gereğinden fazla yakın olduğunu, sürekli beraber zaman geçirdiklerini ve kendisine kötü muamelede bulunduklarını iddia etti. Programa bağlanan bir seyirci ise Güldane'nin Cuma’dan üç aylık hamile olduğunu ileri sürdü.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından yayın ihbar kabul edildi. Emniyet güçleri Cuma ile Güldane’yi canlı yayında gözaltına aldı. İkili, Dilek'e uyguladıkları iddia edilen tehdit ve şiddet nedeniyle karakola götürüldü.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

RTÜK'e yapılan çağrılar sonrasında RTÜK de harekete geçmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program için inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: ATV