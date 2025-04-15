Tüm Türkiye Bu Ahlaksızlığı Konuşmuştu... Canlı Yayında Gözaltına Alındılar
Türkiye'nin konuştuğu damat ve kayınvalide arasında yaşanan mide bulandıran olayda yeni bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, zihinsel engelli nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane Şahin'le kaçtığı ve kadının da hamile olduğu öğrenildi. Program esnasında polis kayınvalide ve damadı gözaltına aldı.
Esra Erol’da son işlenen konu Türkiye'nin gündemine oturdu. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma’nın, 47 yaşındaki annesi Güldane ile birlikte kaçtığını belirterek canlı yayında yardım talebinde bulundu.
Dilek, nişanlısı Cuma'nın annesiyle gereğinden fazla yakın olduğunu, sürekli beraber zaman geçirdiklerini ve kendisine kötü muamelede bulunduklarını iddia etti. Programa bağlanan bir seyirci ise Güldane'nin Cuma’dan üç aylık hamile olduğunu ileri sürdü.
CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR
Olayın ardından yayın ihbar kabul edildi. Emniyet güçleri Cuma ile Güldane’yi canlı yayında gözaltına aldı. İkili, Dilek'e uyguladıkları iddia edilen tehdit ve şiddet nedeniyle karakola götürüldü.
RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI
RTÜK'e yapılan çağrılar sonrasında RTÜK de harekete geçmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program için inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
Kaynak: ATV