İYİ Parti'de Deprem! Belediye Başkanı İstifa Etti

İYİ Partili Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, partisinden istifa etti. Karabatıü görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı.

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İYİ Parti'de Deprem! Belediye Başkanı İstifa Etti

31 Mart 2024 gerçekleştirilen yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday olarak Karacabey Belediye Başkanı seçilen Fatih Karabatı, partisinden istifa etti.

Karabatı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'GÖREVİMİ DAHA ÖZGÜR BİR ZEMİNDE SÜRDÜREBİLMEK ADINA...'

"Karacabey'e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim. Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Karacabey'e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA

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