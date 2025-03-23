İmamoğlu Görevinden Uzaklaştırıldı, İBB Başkan Vekili'nin Seçileceği Tarih Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sabah saatlerinde 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler çığ gibi yükselirken İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu ile birlikte tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan isimlerden biri de Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tı.

Bakanlığın ardından bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart çarşamba günü toplanmasına karar verildiğini duyurdu. İBB'deki toplantı saat 13.00'te; Beylikdüzü'ndeki toplantı ise saat 09.00'da yapılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da,

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Kaynak: Haber Merkezi