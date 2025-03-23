İmamoğlu Görevinden Uzaklaştırıldı, İBB Başkan Vekili'nin Seçileceği Tarih Belli Oldu

İstanbul Valiliği, İBB Meclisi'nin 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmasına karar verdi. İBB Meclisi, çarşamba günü tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine başkan vekili seçilecek. Öte yandan Beylikdüzü Belediye'sinin başkan vekili de 26 Mart saat 09.00'da seçilecek.

Son Güncelleme:
İmamoğlu Görevinden Uzaklaştırıldı, İBB Başkan Vekili'nin Seçileceği Tarih Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sabah saatlerinde 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler çığ gibi yükselirken İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu ile birlikte tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan isimlerden biri de Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tı.

Bakanlığın ardından bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart çarşamba günü toplanmasına karar verildiğini duyurdu. İBB'deki toplantı saat 13.00'te; Beylikdüzü'ndeki toplantı ise saat 09.00'da yapılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da,

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden UzaklaştırıldıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden UzaklaştırıldıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi
Son Güncelleme:
'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin Gözaltına Alındı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganının Mimarı Gözaltında
Şişli Belediyesi'ne Kayyım Atandı Şişli Belediyesi'ne Kayyım Atandı
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor