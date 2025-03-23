Şişli Belediyesi'ne Kayyım Atandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Aladdin Köseler’in ardından İBB soruşturmasında bugün iki belediye başkanının daha hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da tutuklamasının ardından, başkanı tutuklanan CHP’li belediye sayısı 5’e yükselmişti.

KAYYIM ATANAN İKİNCİ BELEDİYE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında hakkında tutuklama kararı verilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atandı. Esenyurt Belediyesi’nin ardından CHP’nin kayyım atanan ikinci belediyesi ise Şişli Belediyesi oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması: pic.twitter.com/qrJSqqywkt — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 23, 2025

Tutuklama sonrasındaki hakimlik kararında "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetlerine Resul Emrah Şahan'ın ortak örgütsel irtibatı olarak PKK/KCK terör örgütü siyasal alan yapılanması sorumlusu firari Azat Barış ile HTS kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi