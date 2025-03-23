Şişli Belediyesi'ne Kayyım Atandı

İçişleri Bakanlığı, İBB’ye yönelik yürütülen ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmasında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını, yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyım olarak atandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Şişli Belediyesi'ne Kayyım Atandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Aladdin Köseler’in ardından İBB soruşturmasında bugün iki belediye başkanının daha hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da tutuklamasının ardından, başkanı tutuklanan CHP’li belediye sayısı 5’e yükselmişti.

Şişli Belediyesi'ne Kayyım Atandı - Resim : 1

KAYYIM ATANAN İKİNCİ BELEDİYE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında hakkında tutuklama kararı verilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atandı. Esenyurt Belediyesi’nin ardından CHP’nin kayyım atanan ikinci belediyesi ise Şişli Belediyesi oldu.

Şişli Belediyesi'ne Kayyım Atandı - Resim : 2

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Tutuklama sonrasındaki hakimlik kararında "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetlerine Resul Emrah Şahan'ın ortak örgütsel irtibatı olarak PKK/KCK terör örgütü siyasal alan yapılanması sorumlusu firari Azat Barış ile HTS kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan TutuklandıŞişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan TutuklandıGüncel

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın Hakimlik Sorgusu BaşladıŞişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın Hakimlik Sorgusu BaşladıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan İBB Kayyım
Son Güncelleme:
DEM Parti'den Saraçhane Ziyareti: Bizim Yerimiz Bellidir DEM Parti'den Saraçhane Ziyareti, 'Bizim Yerimiz Bellidir'
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor