DEM Parti'den Saraçhane Ziyareti: Bizim Yerimiz Bellidir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'yi ziyaret ederek CHP lideri Özgür Özel'le ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakırhan, "Bizim yerimiz bellidir, tavrımız nettir. Nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede bir irade gasp ediliyorsa oradayız, dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

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DEM Parti'den Saraçhane Ziyareti: Bizim Yerimiz Bellidir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de bulunan İBB binasından ortak açıklama yapıyor.

'19 MART DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZDIR'

CHP lideri Özel, "19 Mart darbe girişimi başarısızdır. Başarısız darbe girişimine karşı halkımızın cesareti ortadadır" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, dün Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de yaptığı açıklamanın sorulması üzerine verdiği yanıtta "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır" ifadelerini kullandı.

'BİZİM YERİMİZ BELLİDİR, NEREDE BİR İRADE GASP EDİLİYORSA ORADAYIZ'

Tuncer Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli bir kentinden bahsediyoruz. Dünyada Türkiye kadar bilinen bir kentin belediye başkanı hiç yok sebeplerle gözaltına alındı tutuklandı. Yine Şişli ve Beylikdüzü Belediye başkanlarının gözaltına alınmasını da kınıyoruz.

Türkiye'nin artık demokratikleşmesinin konuşulduğu bir süreçte İstanbul'da yapılanlar barış sürecine zarar veriyor. Bu ülke hem askeri hem siyasi darbelerden kurtulmalıdır.

Bizim yerimiz bellidir, tavrımız nettir. Nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede bir irade gasp ediliyorsa oradayız, dayanışma içerisindeyiz.

Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Bu meseleyi kabul etmeyen bir halk gerçekliği var. İktidarı uyarıyoruz, halkın sesine kulak verin. Bu yaptığınız 85 milyona zarar veriyor, sadece İstanbul'a değil. Bir gecede yüzde 3 yoksullaştık.

Bu operasyonun Türkiye'nin geleceğine bir yararı olmadığını belirtmek istiyorum. Bir hırsla, kibirle halkın iradesine dönük bu saldırılar Türkiye'ye bir şey kazandırmaz, bu yol yol değildir.


Kaynak: Haber Merkezi

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