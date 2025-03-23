İmamoğlu'na Memleketi Trabzon'dan Tam Destek

Bugün çıktığı mahkemece tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da vatandaşlar sandık başına gitti. Ortahisar Belediyesi Nikah Salonu önünde ve içinde kurulan sandıklarla vatandaşlar, Cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu'na oy vererek desteklerini gösterdi.

İmamoğlu'na Memleketi Trabzon'dan Tam Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da vatandaşlar sandık başına gitti. Ortahisar Belediyesi Nikah Salonu önünde ve içinde kurulan sandıklarla vatandaşlar, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu'na oy verdi.

İmamoğlu için oy kullanan partililerin seçime katılımı yoğun oldu. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da oyunu kullanarak, "Türkiye’miz buradan çok güzel, yepyeni bir başlangıç yapacak, yepyeni bir sayfa açacaktır" diye konuştu.

'BU KÖTÜLÜK TÜM TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRDİ'

Sandığa attığı oy sonrası konuşan Kaya, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu Türkiye’nin tek umududur, hiçbir arkadaşımın, vatandaşımızın bu umuda zarar verecek bir harekette olmasını istemem. Sizler de görüyorsunuz, bakın bu kötülük bütün Trabzon’u, bütün Türkiye’yi birleştirdi. Burada şunu gözlemliyorum, uzun yıllar CHP içerisinde siyaset yapmış bir insanım, bütün partilileri hemen hemen tanırım ama her partiden, her görüşten binlerce vatandaşımız buraya geliyorsa eğer, umut buradadır.

Herkes siyasi kimliğini bir kenara bırakarak yapılan bu haksızlığı protesto etmek niyetiyle, Ekrem İmamoğlu’na ve millet iradesine sahip çıkmak düşüncesiyle buraya geldi. Moralimizi bozmayacağız. Millet, Ekrem İmamoğlu’na yapılan haksızlık etrafında birleşmiştir. Bu çok kıymetlidir. Buradan Türkiye’miz çok güzel, yepyeni bir başlangıç yapacak, yepyeni bir sayfa açacaktır. Türkiye’mizin yarınları adına çok umutluyum."

Kaynak: İHA

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