CHP'de Oy Verme İşlemleri Uzatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak katıldığı cumhurbaşkanlığı ön seçimi için oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı. 81 ilde ve 973 ilçede gerçekleştirilen ön seçime yoğun ilgi gösterildi.

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT 08.00'DE BAŞLADI

Bugün gerçekleştirilen ön seçim için oy verme işlemi, CHP üyeleri için sabah saat 08.00’de başladı ve başlangıçta 17.00'de sona ermesi planlanmıştı. Ancak yapılan açıklamaya göre, oy kullanma süresi 20.30’a kadar uzatıldı.

ÜYE OLMAYANLAR "DAYANIŞMA SANDIĞI"NA OY KULLANACAK

Parti üyesi olmayan vatandaşlar, oy kullanabilecekleri "Dayanışma Sandığı" aracılığıyla tercihlerini belirleyebilecek. Bu seçim için Türkiye genelinde toplamda 5 bin 600 sandık kuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi