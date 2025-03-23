Başsavcılıktan Valiliğe 'İmamoğlu' Yazısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasına ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Valiliği’ne bilgilendirme yazısı gönderdi.

Başsavcılıktan Valiliğe 'İmamoğlu' Yazısı

Başsavcılık tarafından İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’, r’üşvet almak’ ve ‘kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak’ suçlarından çıkarıldığı İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.

Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan ise aynı hakimlik tarafından bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği belirtildi.

Gönderilen bilgilendirme yazısında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulundu gerekçesiyle tutuklandığı belirtilirken yine operasyon kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘irtikap’ suçlarından çıkarıldığı İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kuvvetli suç şüphesinin bulunması sebebiyle tutuklandığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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