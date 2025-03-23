Tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Çifte Çağrı

İBB Başkanı İmamoğlu, tutuklanmasının ardından yaptığı ikinci açıklamada hem ön seçimde oy kullanma hem de Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı. İmamoğlu, "Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür. Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte" dedi.

Tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Çifte Çağrı

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden avukatları aracılığıyla bir mesaj daha paylaştı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlarım, Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır. Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür. Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte."

Kaynak: Haber Merkezi

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