Özel'den 'Komisyon' Çıkışı: CHP'nin Kararını Açıkladı, 'Bütün Sorunların Çözümü İçin...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özel, burada yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Komisyona katılacaklarını açıklayan Özel, "Meclis Başkanı Kurtulmuş Grup Başkanvekilimiz Murat Emir'i aradı. Komisyonda nitelikli çoğunlukla karar alınacak. Biz de yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel, konuya ilişkin açıklamasında "Meclis Başkanı Kurtulmuş Grup Başkanvekilimiz Murat Emir'i aradı. Komisyonda nitelikli çoğunlukla karar alınacak. Biz de yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz. CHP'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın. Bulunmadığı komisyondan korksun. Herkes rahat olsun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. AYM kararlarını uygulamayanla biz anayasa filan yapmayız" diye konuştu.

Özel, komisyona katılma amaçlarını da şu ifadelerle gerekçelendirdi:

“Biz komisyona çatır çatır görev yapmaya, demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye, hem bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmeye, her türlü hukuksuzluk, her türlü anayasal hak ihlali için mücadele etmeye, yeni bir demokratik açılımı sağlamaya ve çözülecekse bütün sorunların bunun üzerinden Kürtlerin sorunlarının, Alevilerin sorunlarının, ezilenlerin dezavantajlı sorunlarının bunun üzerinden çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz.”

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi komisyona davet ederken söylediği sözlere de tepki gösterdi. Özel, konuya ilişkin, "Erdoğan’ın bizi bu komisyonda istediğini sanan varsa saftır arkadaşlar. Daha geçen gün, komisyona davet ederken kullandığı dile bak, ‘Geçmişteki günahların kefareti’ falan… Bir kefaret olacaksa bu terörün yarısından fazlasında sen vardın. Geldiğin yıl 7 tane şehir vardı, yıl oldu 700 şehit verdin. Ne kefareti ya. CHP’ye bu konuda soru sormaktan men ederim seni" ifadelerini kullandı.

'ONLARA MİNNET EDERSEK ALLAH BELAMIZI VERSİN'

Özel, Silivri’de tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile Sinem Keleş’in nikah törenine katıldı. Özel, burada yaptığı açıklamada, Silivri’deki fotoğraf skandalına da tepki gösterdi.

“Ama insanların en mutlu gününün, en önemli anının cezaevinde de olsa fotoğraflarını dahi onlardan sevdiklerinden esirgeyen ve 60 gündür içerideki hiçbir arkadaşımıza açık görüş fotoğraflarını vermeyen bu rejime lanet olsun” diyen Özel, sözlerinin devamında ise, "Yıllarca çalışıp emekli olan emeklisine merhamet göstermeyip onu aç sefil bırakanlar, burada dönüp de gelin hanımların gözyaşlarına mı merhamet gösterecekler? Onlara minnet edersek Allah belamızı versin. Bu rejime minnet edenin Allah belasını versin. İçeriden bir kez daha bu rejime, 19 Mart darbecilerine karşı bir kez daha bilenerek çıktım bu da onlara dert olsun" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi