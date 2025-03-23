Bakan Tunç'tan İlk 'İmamoğlu' Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 45 kişinin tutuklanmasına karar verilirken, 44 isim ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından siyasiler ve ünlülerden tepkiler art arda gelirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan da ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Tunç, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmenin yanlış olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir. Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir.

'SİYASİ SORUŞTURMA DEMEK YANLIŞ'

Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar. Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.

'ADALET YARGI ELİYLE TECELLİ EDER'

Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder. Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi