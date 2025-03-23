Emekli İkramiyesi Bu Hafta Meclis'e Geliyor

TBMM'de bu hafta emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen kanun teklifi görüşülecek.

Emekli İkramiyesi Bu Hafta Meclis'e Geliyor

TBMM'de bu hafta, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen kanun teklifi görüşülecek. Teklif kabul edilirse Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek.

Genel Kurulda, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” de ele alınacak. Teklife göre, Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, yabancı plakalı araçlara yönelik cezalar gümrük kapılarında tahsil edilecek. Elde edilen gelirlerin yüzde 60’ı genel bütçeye aktarılacak, yüzde 40’ı ise Gümrük Genel Müdürlüğü’ne verilecek.

DOĞUM YARDIMI ARTIRILIYOR

Yeni doğan çocuklar için ailelere ödenen yardım miktarı artırılacak ve sistem, çocuk sayısıyla orantılı hale getirilecek. 1 Ocak 2025’ten itibaren başlayacak bu düzenlemeyle, doğum yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanacak ve haciz işlemi yapılmadan ödenecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısına göre performans primi ödenecek. Aynı şekilde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanına ve TBMM Başkanına yapılan mali ve sosyal ödemeler, toplamının yüzde 5 fazlası olarak ödenecek.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sebit Eğitim yetkililerini dinleyecek. Ayrıca, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun “Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehditler” konulu sunumunu dinleyecek.

Meclis’te bu hafta siyasi partiler, grup toplantıları yaparak gündemdeki konuları basın toplantıları ile kamuoyuna duyuracak.

Kaynak: DHA

Etiketler
Emekli bayram ikramiyesi İkramiye Meclis
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Edirne'de Ekmeğe Yüzde 50 Zam Ekmeğe Yüzde 50 Zam
Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Güncellendi Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Güncellendi
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Güncellendi Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Güncellendi
Merkez Bankası ile Bankalar Arasında Olağanüstü Toplantı Merkez Bankası'ndan Bankalarla Olağanüstü Toplantı Kararı
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor