Emekli İkramiyesi Bu Hafta Meclis'e Geliyor

TBMM'de bu hafta, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen kanun teklifi görüşülecek. Teklif kabul edilirse Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek.

Genel Kurulda, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” de ele alınacak. Teklife göre, Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, yabancı plakalı araçlara yönelik cezalar gümrük kapılarında tahsil edilecek. Elde edilen gelirlerin yüzde 60’ı genel bütçeye aktarılacak, yüzde 40’ı ise Gümrük Genel Müdürlüğü’ne verilecek.

DOĞUM YARDIMI ARTIRILIYOR

Yeni doğan çocuklar için ailelere ödenen yardım miktarı artırılacak ve sistem, çocuk sayısıyla orantılı hale getirilecek. 1 Ocak 2025’ten itibaren başlayacak bu düzenlemeyle, doğum yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanacak ve haciz işlemi yapılmadan ödenecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısına göre performans primi ödenecek. Aynı şekilde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanına ve TBMM Başkanına yapılan mali ve sosyal ödemeler, toplamının yüzde 5 fazlası olarak ödenecek.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sebit Eğitim yetkililerini dinleyecek. Ayrıca, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun “Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehditler” konulu sunumunu dinleyecek.

Meclis’te bu hafta siyasi partiler, grup toplantıları yaparak gündemdeki konuları basın toplantıları ile kamuoyuna duyuracak.

Kaynak: DHA