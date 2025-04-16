Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder İçin DEM Parti'ye Geçmiş Olsun Telefonu

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi de olan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece saatlerinde İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder, 12 saat süren ameliyata alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ı telefonla arayarak, Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konuya ilişkin konuşan Buldan, görüşmelerinde Erdoğan’ın ayrıca, Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatına giren ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu ve emin ellerde olduğunu belirttiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA