ABD'deki Çocuk İstismarı Operasyonu Türkiye'ye Uzandı: Çete Lideri Adana'da Yaşayan Mehmet Berk Bozüyük Çıktı

ABD merkezli siber operasyonla çocuk istismarı içeren içerikler paylaşan küresel bir suç ağı çökertildi. Çetenin liderinin Adana’da yaşayan Mehmet Berk Bozüyük olduğu belirlendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozüyük, her yerde aranıyor.

Son Güncelleme:
ABD'deki Çocuk İstismarı Operasyonu Türkiye'ye Uzandı: Çete Lideri Adana'da Yaşayan Mehmet Berk Bozüyük Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde siber suçlarla mücadele uzmanlarının yürüttüğü uzun soluklu bir operasyon sonucunda, darknet üzerinden dünya genelinde yüzbinlerce kişiye çocuk istismarı içeren içerikler sağlayan küresel bir suç ağı çökertildi. Operasyonda 8 kişi tutuklanırken, 1.2 milyon video ele geçirildi. Soruşturmanın Türkiye ayağında, çetenin liderinin "John De Vil" takma adını kullanan ve Adana'da yaşadığı tespit edilen Mehmet Berk Bozüyük olduğu ortaya çıktı.

ÇETE BÖYLE ORTAYA ÇIKARILDI

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, operasyonun temelleri, Temmuz ayında Florida Kolluk Kuvvetleri’nin, TikTok üzerinden çocuk istismarı içerikli sitelerin reklamlarının yapıldığını tespit etmesiyle atıldı. 100 dolar karşılığında erişilebilen ve darknet üzerinde faaliyet gösteren siteye yönelik başlatılan teknik takipte, veritabanını kontrol eden kişinin 39 yaşındaki Krunalkumar Modi olduğu belirlendi.

ABD'deki Çocuk İstismarı Operasyonu Türkiye'ye Uzandı: Çete Lideri Adana'da Yaşayan Mehmet Berk Bozüyük Çıktı - Resim : 1

1.2 MİLYON VİDEO ELE GEÇİRİLDİ

New Jersey’de Modi'nin evine yapılan baskında çoğunluğu bebeklere ait 1.2 milyon video ele geçirildi. Elde edilen dijital materyaller ve ifadeler sayesinde operasyon genişletildi. Şebekenin para trafiğini yöneten kişinin ise Ximena Maqueda olduğu tespit edildi. Kanada ve çeşitli ülkelerde yapılan operasyonlarda toplam 8 kişi gözaltına alındı.

OPERASYON TÜRKİYE'YE UZANDI

Gözaltına alınan kişilerin dijital cihazlarında yapılan incelemeler sonucunda, suç ağının başındaki ismin "John De Vil" kod adıyla tanınan Mehmet Berk Bozüyük olduğu ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası olan Bozüyük'ün Adana'da yaşadığı belirlendi. Bozüyük’ün sahte ve çalıntı kimliklerle Ximena Maqueda aracılığıyla istismar görüntülerini küresel çapta pazarladığı tespit edildi.

ABD'deki Çocuk İstismarı Operasyonu Türkiye'ye Uzandı: Çete Lideri Adana'da Yaşayan Mehmet Berk Bozüyük Çıktı - Resim : 2

GÖÇMEN ÇOCUKLAR HEDEFTE

Çetenin dağıttığı materyallerde cinsel istismara uğrayan binlerce çocuğun, sınır bölgelerinde kaçırılan göçmen çocuklar olduğu ve bu çocukların aileleri tarafından arandığı da soruşturmada ortaya kondu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Mehmet Berk Bozüyük ve Ximena Maqueda şu ana kadar yakalanamazken, Bozüyük hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Bozüyük; gasp, gasp amacıyla suç örgütü kurma, kara para aklama, çocuk istismarı materyali satma ve dağıtma, elektronik cihazlarla yasadışı iletişim sağlama gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya.

Kayseri'de Irkçı Saldırılara Neden Olan Çocuk İstismarı Davasında KararKayseri'de Irkçı Saldırılara Neden Olan Çocuk İstismarı Davasında KararGüncel
CHP'den 'Çocuk İstismarı' Çıkışı, Komisyona TepkiCHP'den 'Çocuk İstismarı' Çıkışı, Komisyona TepkiSiyaset
'Jeffrey Epstein' Skandalı Büyüyor! FBI'ın Sakladığı Raporlar Halka Açıklanacak'Jeffrey Epstein' Skandalı Büyüyor! FBI'ın Sakladığı Raporlar Halka AçıklanacakDünya

Kaynak: Sabah

Etiketler
Çocuk istismarı Çete Operasyon Kırmızı bülten
Son Güncelleme:
Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Vatandaş Tek Tek Not Verdi! İşte Halkın İktidar Karnesi... Vatandaş Tek Tek Not Verdi! İşte Halkın İktidar Karnesi...
Aort Damarı Nedir ve Aort Damarı Yırtılması Neden Olur? Aort Damarı Nedir ve Aort Damarı Yırtılması Neden Olur?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı… Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı…
Türkiye Genelinde 81 İlde Alarm! Uzmanlardan 'Stok Yapın' Uyarısı: Fiyatlar Fırlayacak Türkiye Genelinde 81 İlde Alarm! Uzmanlardan 'Stok Yapın' Uyarısı: Fiyatlar Fırlayacak