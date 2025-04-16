Vatandaş Tek Tek Not Verdi! İşte Halkın İktidar Karnesi...

ASAL Araştırma'nın Mart 2025'te gerçekleştirdiği ankette Türkiye'de vatandaşların iktidarın performansını değerlendirdiği alanları ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %64,6'sı ekonomi ve hayat pahalılığını iktidarın en başarısız olduğu alan olarak belirtirken, %62,2'si adalet sisteminden, %42,3'ü ise tarım politikalarından memnun olmadığını belirtti.​

EKONOMİ İLK SIRADA

Katılımcıların %64,6'sı, iktidarın en başarısız olduğu alan olarak ekonomiyi gösterdi. Şubat 2025'te yapılan bir ankette katılımcıların %61,2'si ekonomik sıkıntıları en önemli sorun olarak belirtmişti .​

ADALET VE TARIM YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Adalet sistemi, %62,2'lik oranla ikinci sırada yer alırken, tarım sektörü %42,3'lük oranla üçüncü sırada yer aldı.

Ankette diğer alanlarda hükümetin başarısızlık oranları şu şekilde sıralandı:​

Eğitim: %30,5

Sığınmacılar: %26,4

Ulaştırma: %25,7

Deprem: %22,5

Sağlık: %22,4

Enerji: %22,3

Terörle Mücadele: %21,3

Savunma Sanayii: %21,4

Dış Politika: %27,9​

EN BAŞARILI ALAN SAVUNMA SANAYİİ

Öte yandan vatandaşlar yüzde 56 ile iktidarı savunma sanayisinde başarı bulurken, yüzde 52.5 oy oranıyla dış politika ikinci sırada yer aldı.