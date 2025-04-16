Vatandaş Tek Tek Not Verdi! İşte Halkın İktidar Karnesi...
ASAL Araştırma'nın Mart 2025'te gerçekleştirdiği ankette, iktidarın en başarız olduğu alanlar sıralandı. Ankete katılan katılımcıların verdiği yanıtlara göre, iktidarın en başarısız olduğu alan ekonomi olurken, onu adalet ve tarım takip etti.
ASAL Araştırma'nın Mart 2025'te gerçekleştirdiği ankette Türkiye'de vatandaşların iktidarın performansını değerlendirdiği alanları ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %64,6'sı ekonomi ve hayat pahalılığını iktidarın en başarısız olduğu alan olarak belirtirken, %62,2'si adalet sisteminden, %42,3'ü ise tarım politikalarından memnun olmadığını belirtti.
EKONOMİ İLK SIRADA
Katılımcıların %64,6'sı, iktidarın en başarısız olduğu alan olarak ekonomiyi gösterdi. Şubat 2025'te yapılan bir ankette katılımcıların %61,2'si ekonomik sıkıntıları en önemli sorun olarak belirtmişti .
ADALET VE TARIM YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ
Adalet sistemi, %62,2'lik oranla ikinci sırada yer alırken, tarım sektörü %42,3'lük oranla üçüncü sırada yer aldı.
Ankette diğer alanlarda hükümetin başarısızlık oranları şu şekilde sıralandı:
Eğitim: %30,5
Sığınmacılar: %26,4
Ulaştırma: %25,7
Deprem: %22,5
Sağlık: %22,4
Enerji: %22,3
Terörle Mücadele: %21,3
Savunma Sanayii: %21,4
Dış Politika: %27,9
EN BAŞARILI ALAN SAVUNMA SANAYİİ
Öte yandan vatandaşlar yüzde 56 ile iktidarı savunma sanayisinde başarı bulurken, yüzde 52.5 oy oranıyla dış politika ikinci sırada yer aldı.