Dev Yolcu Gemisi Antalya'ya Turist Getirdi

Malta bayraklı dev yolcu gemisi "Mein Schiff 41" Antalya'ya geldi. Limana demirleyen geminin yolcuları kenti gezdi.

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Dev Yolcu Gemisi Antalya'ya Turist Getirdi

"Mein Schiff 4" isimli kruvaziyerle Antalya'ya yaklaşık 5 bin turist geldi.

Turizm sezonunun başladığı kent, Malta bayraklı dev yolcu gemisi "Mein Schiff 4"ü konuk etti. Antalya Limanı'na demir atan 293 metre boyunda, 42 metre genişliğindeki gemide yaklaşık 5 bin yolcu ve 900 personel bulunuyor.

Gemiyle gelen yolcular, kentin çeşitli turistik noktalarını ziyaret ederek, yerel lezzetleri tatma ve alışveriş yapma fırsatı buldu. "Mein Schiff 4", Pire Limanı'na gitmek üzere limandan ayrıldı.

Kaynak: AA

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