Gassal Olmak İsteyenler Dikkat! Belediye Şartları Açıkladı, Alım Yapacak

Mudanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, gassal pozisyonuna başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranacak:

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı cenaze hizmetleri kurs bitirme belgesine sahip olmak

Vardiyalı çalışma sistemine engel bir durumu bulunmamak

En az 18 yaşında olmak

Erkek ya da kadın aday olmak

Askerlik ile ilişiği bulunmamak

Emeklilik şartlarını taşımamak ve emekli olmamak

Arşiv araştırmasına uygun olmak

Bursa il ve ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak

BAŞVURUDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER

Başvuru sürecinde adaylardan şu belgelerin teslim edilmesi istenecek:

1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş (CV)

Adli sicil kaydı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

MEB onaylı cenaze hizmetleri kurs bitirme belgesi

İkametgah belgesi

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını 15 Nisan ile 17 Nisan 2025 tarihleri arasında, başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru detayları ve iletişim bilgileri Mudanya Belediyesi'nin resmi duyuru kanalları üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi