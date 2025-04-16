Gassal Olmak İsteyenler Dikkat! Belediye Şartları Açıkladı, Alım Yapacak
Mudanya Belediyesi, belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere iki gassal personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular, 15-17 Nisan 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.
Mudanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, gassal pozisyonuna başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranacak:
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı cenaze hizmetleri kurs bitirme belgesine sahip olmak
Vardiyalı çalışma sistemine engel bir durumu bulunmamak
En az 18 yaşında olmak
Erkek ya da kadın aday olmak
Askerlik ile ilişiği bulunmamak
Emeklilik şartlarını taşımamak ve emekli olmamak
Arşiv araştırmasına uygun olmak
Bursa il ve ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak
BAŞVURUDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER
Başvuru sürecinde adaylardan şu belgelerin teslim edilmesi istenecek:
1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş (CV)
Adli sicil kaydı
Nüfus cüzdanı fotokopisi
MEB onaylı cenaze hizmetleri kurs bitirme belgesi
İkametgah belgesi
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını 15 Nisan ile 17 Nisan 2025 tarihleri arasında, başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru detayları ve iletişim bilgileri Mudanya Belediyesi'nin resmi duyuru kanalları üzerinden takip edilebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi