Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen ‘kent uzlaşısı’ ve ‘terör’ soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” suçlamasıyla 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşme sonrası basına yansıyan ilk bilgilere göre, Özgür Özel’in cezaevi yönetimiyle kısa bir temas kurduğu ve ardından İmamoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Özel’in cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi