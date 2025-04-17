Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Özgür Özel’in ziyaret sonrasında açıklama yapması beklenirken, İmamoğlu’nun tutukluluk sürecinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen ‘kent uzlaşısı’ ve ‘terör’ soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” suçlamasıyla 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Resim : 1

İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Resim : 2

Görüşme sonrası basına yansıyan ilk bilgilere göre, Özgür Özel’in cezaevi yönetimiyle kısa bir temas kurduğu ve ardından İmamoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Özel’in cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Silivri
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
DEM Parti'den Adalet Bakanı ile Görüşme İçin Açıklama DEM'den Adalet Bakanı ile Görüşme İçin Açıklama
Sırrı Süreyya Önder'in Kalp Krizi Geçirmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı Sırrı Süreyya Önder'in Kalp Krizi Geçirmeden Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın
Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yıllardır Beklenen Yeni Model Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yeni Model
Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Artık Bedava Kullanacaklar Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Bedava Kullanacaklar
Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk
Ankara'da Dev Operasyon! Bakan Yerlikaya 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü' Diyerek Duyurdu Ankara'da Dev Operasyon! 525 Gözaltı