DEM Parti'den Adalet Bakanı ile Görüşme İçin Açıklama

DEM Parti'nin İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında yarın yapılması planlanan görüşmenin ertelendiği resmen açıklandı.

DEM Parti cephesinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve tüm heyetin de İstanbul'daki hastanenin önünde olması nedeniyle görüşmenin ertelendiği kaydedildi.

Görüşme için yeni randevu tarihinin haftaya netleşeceği öğrenildi.

Önder, aort damarının yırtılmasının ardından 12 saatlik zorlu bir operasyon geçirmişti. Doktorlar ameliyatın başarılı geçtiğini ancak Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğünü kaydetmişti. Önder’in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi