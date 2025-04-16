Can Atalay Kararı Tutanakta Bir Var, Bir Yok! Meclis'ten Açıklama Geldi

AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararı CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın açtığı oturumda okutuldu. AYM kararının okutulduğu oturum, Meclis tutanağına geçti fakat bir süre sonra TBMM'nin sitesine girenler kararın okutulduğu bölümün tutanaktan silindiğini fark etti.

'KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE YÜKLENECEĞİNİ İFADE ETTİLER'

Bu durum üzerine Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, tutanak hizmetleriyle görüştüğünü ve aldığı cevabı sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu sözlerle aktardı:

"İlk fotoğraf bir saat önceki Meclis son tutanağı. İkincisi şu anki.

Can Atalay’la ilgili AYM hükmünün okunduğu fasıl son tutanakta an itibariyle görünmüyor.

Genel Kurul açıkken Meclis Başkan Vekili’nin talimatıyla Divan Üyesi tarafından söylenen sözlerin tutanaktan çıkartılması kararını Genel Kurul kapalıyken kim, nasıl veriyor diye sormak için tutanak hizmetleriyle görüştüm.

Tartışmalı bir an olduğunu, beyanlarda hata olmasın diye ilgi faslın kontrolde olduğunu kısa süre içerisinde yükleneceğini ifade ettiler.

Bekliyoruz."

İlk fotoğraf bir saat önceki Meclis son tutanağı. İkincisi şu anki.



Can Atalay’la ilgili AYM hükmünün okunduğu fasıl son tutanakta an itibariyle görünmüyor.



Genel Kurul açıkken Meclis Başkan Vekili’nin talimatıyla Divan Üyesi tarafından söylenen sözlerin tutanaktan çıkartılması… pic.twitter.com/9xV7BD0WCj — Sera Kadıgil (@serakadigil) April 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi