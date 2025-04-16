Can Atalay Kararı Tutanakta Bir Var, Bir Yok! Meclis'ten Açıklama Geldi
AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararının Meclis'te okunduğu oturum önce Meclis tutanağına yazıldı, ardından kısa sürede tutanaktan silindi. Durumu öğrenmek için tutanak hizmetleriyle konuşan TİP'li Sera Kadıgil, "Tartışmalı bir an olduğunu, beyanlarda hata olmasın diye ilgi faslın kontrolde olduğunu kısa süre içerisinde yükleneceğini ifade ettiler" dedi.
AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararı CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın açtığı oturumda okutuldu. AYM kararının okutulduğu oturum, Meclis tutanağına geçti fakat bir süre sonra TBMM'nin sitesine girenler kararın okutulduğu bölümün tutanaktan silindiğini fark etti.
'KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE YÜKLENECEĞİNİ İFADE ETTİLER'
Bu durum üzerine Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, tutanak hizmetleriyle görüştüğünü ve aldığı cevabı sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu sözlerle aktardı:
"İlk fotoğraf bir saat önceki Meclis son tutanağı. İkincisi şu anki.
Can Atalay’la ilgili AYM hükmünün okunduğu fasıl son tutanakta an itibariyle görünmüyor.
Genel Kurul açıkken Meclis Başkan Vekili’nin talimatıyla Divan Üyesi tarafından söylenen sözlerin tutanaktan çıkartılması kararını Genel Kurul kapalıyken kim, nasıl veriyor diye sormak için tutanak hizmetleriyle görüştüm.
Tartışmalı bir an olduğunu, beyanlarda hata olmasın diye ilgi faslın kontrolde olduğunu kısa süre içerisinde yükleneceğini ifade ettiler.
Bekliyoruz."
İlk fotoğraf bir saat önceki Meclis son tutanağı. İkincisi şu anki.— Sera Kadıgil (@serakadigil) April 16, 2025
Can Atalay’la ilgili AYM hükmünün okunduğu fasıl son tutanakta an itibariyle görünmüyor.
Genel Kurul açıkken Meclis Başkan Vekili’nin talimatıyla Divan Üyesi tarafından söylenen sözlerin tutanaktan çıkartılması… pic.twitter.com/9xV7BD0WCj
Kaynak: Haber Merkezi