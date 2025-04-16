Can Atalay’ın AYM Kararı Okunmuştu… TİP’ten Açıklama Geldi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Silivri Cezaevi’nde tutuklu bılunan Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını bugün Genel Kurul’da okutmasına ilişkin, açıklamada bulundu.

Can Atalay’ın AYM Kararı Okunmuştu… TİP’ten Açıklama Geldi

TİP sosyal medya hesabından, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Silivri Cezaevi’nde bulunan Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki AYM kararını bugün Genel Kurul’da okutmasına ilişkin açıklamada bulundu. Biçer'e teşekkür eden TİP, Atalay’a vekilliği iade edilmesi gerektiğini belirtti.

'AYM KARARI UYGULANMALIDIR'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanvekili Sayın Gülizar Biçer Karaca, Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını bugün Genel Kurul’da okutmuştur. Sayın Karaca’ya bu Anayasal gerekliliği yerine getirdiği için teşekkür ederiz. Halkın iradesini alenen gasp edenlerin de çok iyi bildiği ve bugün yüzlerine bir kez daha vurulduğu üzere Can Atalay’ın cezaevinde geçirdiği her dakika hukuka aykırıdır. Halkın iradesi tanınmalı, AYM kararları uygulanmalı, Can Atalay’a vekilliği iade edilmeli ve vekilimiz derhal serbest bırakılmalıdır.”

Kaynak: ANKA

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Anayasa Mahkemesi (AYM)
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