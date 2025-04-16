YSK'dan CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın İptali İstemi İçin Karar

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti. Kararın gerekçesinde, "Başvurucu Kemal Çiftçi’nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmağından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

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YSK'dan CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın İptali İstemi İçin Karar

CHP’nin 6 Nisan’da yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemi için Yüksek Seçim Kurulu’ndan(YSK) karar çıktı.

Kemal Çiftçi, CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin itirazı reddederken, kararda, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiği bilgisine yer verildi.

Kararda ayrıca, "Başvurucu Kemal Çiftçi’nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmağından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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