İletişim Başkanı Altun Dezenformasyona Karşı Uyardı: 'Kim Olursa Olsun Yasal Müeyyidelerle Karşılaşacak'

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'CHP'ye kayyım atanacak' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kütahyalı hakkında soruşturma başlatırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı uyarı geldi. Altun, "Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun, yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Altun Dezenformasyona Karşı Uyardı: 'Kim Olursa Olsun Yasal Müeyyidelerle Karşılaşacak'

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP kurultayının iptal edileceğini ve Hikmet Çetin'in CHP'ye geçici kayyım olarak atanacağını iddia etti. Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlattı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı uyarı geldi.

Altun, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yargı süreçlerinin yanı sıra toplumsal hayatımıza da zarar verebilmektedir. Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır. Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır.

'GAZETECİLERİN SORUMLULUĞU...'

Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır. Tüm basın kişi ve kurumlarımızın haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir."

CHP'ye Kayyım Atanacağını İddia Etmişti... Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Soruşturma BaşlatıldıCHP'ye Kayyım Atanacağını İddia Etmişti... Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Soruşturma BaşlatıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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