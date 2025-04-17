Dün Tahliye Edilen Selçuk Kozağaçlı Tutuklandı

2017'de tutuklanan ve dün tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı bugün tekrar gözaltına alınmıştı. Kozağaçlı bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Tahliye Edilen Selçuk Kozağaçlı Tutuklandı

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edilmişti.

Kozağaçlı, tahliye kararının ardından yapılan itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama emri gereği bugün tekrar gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Kozağaçlı bir kez daha tutuklandı.

'BİZ KAZANACAĞIZ'

Tutuklama kararını Çağdaş Hukukçular Derneği, sosyal medya platformu X hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Avukat Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklanarak Silivri Hapishanesine gönderildi. Devrimci avukatlar onurumuzdur! Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı alacağız, biz kazanacağız!"

Selçuk Kozağaçlı Tahliye EdildiSelçuk Kozağaçlı Tahliye EdildiGüncel

Dün Tahliye Edilen Selçuk Kozağaçlı Gözaltına AlındıDün Tahliye Edilen Selçuk Kozağaçlı Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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