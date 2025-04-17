Manisa’da Uyuşturucu Baskını
Manisa’nın Demirci ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde şüpheli bir şahsın üst aramasında 5 paket uyuşturucu madde ele geçirildi.
Demirci Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda şüphe üzerine durdurulan M.K. isimli şahsa yapılan üst aramasında 5 paket halinde toplamda 254 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA