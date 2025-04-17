Antalya'da Öğrencilerden Sahil Temizliği

Antalya'da öğrenciler Turizm Haftası etkinliği kapsamında nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yuvalama alanları arasında yer alan atıkları topladı.

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Antalya'da Öğrencilerden Sahil Temizliği

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, caretta carettaların yuvalama alanı sahilde çöpleri topladı.

Turizm Haftası dolayısıyla Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) işbirliğiyle Serik ilçesindeki Boğazkent sahil şeridinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların önemli yuvalama alanları arasında yer alan sahildeki atıkları topladı.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Derya Özilhan Özbey, gazetecilere, Turizm Haftası'nda düzenledikleri etkinliklerle turizmin sadece seyahat edenler ve onlara hizmet verenlerin sorumluluğunda olmadığına dikkati çektiklerini söyledi.

Hafta boyunca farklı etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirten Özbey, "Bu etkinliklerle başta yöre halkı olmak üzere aslında tüm topluma 'Turizm hepimizin sorumluluğunda.' diyoruz ve işe yaşadığımız bu muhteşem coğrafyayı koruyarak başlıyoruz." dedi.

BETUYAB Genel Müdürü Sinan Ateş ise çevreyi ve deniz kaplumbağalarını koruma ve yaşatmanın öğrencilerin de sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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