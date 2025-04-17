Antalya'da Genç Kadının Şüpheli Ölümü: Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yalnız yaşayan 36 yaşındaki Gözde Gökalp, evinde ölü bulundu. Gökalp'in vücudunda morluklar tespit edilirken, erkek arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da Genç Kadının Şüpheli Ölümü: Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yalnız yaşayan 36 yaşındaki Gözde Gökalp, evinde ölü bulundu. Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta bulunan bir sitedeki 4. kattaki dairesinde yaşayan Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla eve girerek Gökalp'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Yapılan incelemede, genç kadının vücudunda morluklar olduğu belirlendi. Gökalp'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak, Gökalp'in erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir.

Kaynak: AA

Etiketler
Kadın cinayetleri Antalya Gözaltı
Hemzemin Geçitte Kaza! Otomobil ile Tren Çarpıştı Hemzemin Geçitte Kaza
Kuzey Kanalı'nı Geçen İlk Türk Kadınından Yeni Rekor Adımı, Herkesin Korktuğu Yere Gözünü Dikti Kuzey Kanalı'nı Geçen İlk Türk Kadınından Yeni Rekor Adımı, Herkesin Korktuğu Yere Gözünü Dikti
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın