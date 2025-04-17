Antalya'da Genç Kadının Şüpheli Ölümü: Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yalnız yaşayan 36 yaşındaki Gözde Gökalp, evinde ölü bulundu. Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta bulunan bir sitedeki 4. kattaki dairesinde yaşayan Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla eve girerek Gökalp'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Yapılan incelemede, genç kadının vücudunda morluklar olduğu belirlendi. Gökalp'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak, Gökalp'in erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir.

Kaynak: AA