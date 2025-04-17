Dün Tahliye Edilen Selçuk Kozağaçlı Gözaltına Alındı

ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın dün tahliye edilme kararına karşı yapılan itiraz üzerine, hakkında çıkan yakalama emri gereği bugün yakalanarak gözaltına alındı.

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Dün Tahliye Edilen Selçuk Kozağaçlı Gözaltına Alındı

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edilmişti.

Kozağaçlı'nın tahliyesi ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyurulmuştu. Kozağaçlı, tahliye kararının ardından yapılan itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama emri gereği bugün tekrar gözaltına alındı.

ÇHD'DEN AÇIKLAMA

ÇHD'den konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, "ÇHD Onursal Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı hakkında Bakırköy İnfaz Hakimliğinin koşullu salıverilmesi kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine yine aynı hakimlik, itirazı kabul ederek koşullu salıverilme talebinin kabulü kararını kaldırmış ve salıverilme talebinin reddi yönünde karar vermiştir. Selçuk Kozağaçlı an itibariyle Çağlayan Adliyesine getirilmektedir. Çağlayan CBS, Selçuk Kozağaçlı adliyeye getirildikten sonra müddetname hazırlanarak hapishaneye gönderileceği bilgisi verdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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