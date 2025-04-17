Bakan Yerlikaya'dan 'Operasyon' Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, operasyon hazırlıklarının farklı şekilde yorumlanmasına yönelik "Sosyal medya üzerinden yalan haber yayanlara karşı, polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek, halkımız arasında infial yaratmaya çalışanlar oldu. Bu kişiler içimizde kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştı. Bu alçak provokatörler bilin ki takibimizdeler" dedi.

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Bakan Yerlikaya'dan 'Operasyon' Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Zehir saçan sokak satıcısına denk bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz. Bunu tüm insanlık adına verilen bir savaş olarak veriyoruz.

Sosyal medya üzerinden yalan haber yayanlara karşı, polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek, halkımız arasında infial yaratmaya çalışanlar oldu. Bu kişiler içimizde kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştı. Bu alçak provokatörler bilin ki takibimizdeler. Arkadaşlarımız sabaha kadar uyumadı. Dün geceden beri 116.333 paylaşım yapıldı.

Paylaşımların yüzde 89'u olumsuzdu. Haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Tek tek hesap verecekler.

Kaynak: Haber Merkezi

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