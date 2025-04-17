Tatlıcıda Mide Bulandıran Görüntü
Adana'da bir tatlıcıda zabıtanın denetimi sırasında mide bulandıran anlar yaşandı. Üretim hanesinde böcekler çıkan işletmeye hijyen kurallarına uymadığı için 105 bin TL ceza kesildi.
Adana’da bir tatlıcıda yapılan denetimde hijyen kurallarının ihlal edildiği belirlendi, üretim alanında böcekler tespit edildi. Daha önce uyarılan işletmeye, gıda malzemelerini sağlıksız koşullarda bulundurduğu ve temizlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 105 bin TL para cezası kesildi.
Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde, işletme hakkında resmi işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: