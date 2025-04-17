Adalet Bakanı Tunç'tan 'Af' İddialarına Net Yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulunuyor.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sırrı Bey'in rahatsızlığı nedeniyle görüşmeyi ertelemek zorunda kaldık. Tüm temennimiz Sırrı Beyin sağlığına kavuşması. Kendisi bu sürece uzlaşmacı kişiliğiyle katkılar veriyordu. Bir takım görüşmeler neticesinde ve sonrasında da heyetiyle beraber buluşacaktık.

Elbette görüşme sırasında neleri ifade edeceklerini bilmemiz mümkün değil ama tutuklu ve hükümler için talepleri oluyordu zaman zaman. Yapılabilecek hususlar zaten kanun çerçevesinde yapılıyordu. Hasta tutukluların infaz şartları için bir takım talepleri oluyordu.

Buna benzer bazı talepler yarın yapmayı planladığımız görüşmede dile getirilebilirdi. Ama asıl önemli olan Sırrı Bey'in bir an önce sağlığına kavuşması. Düne göre daha iyi olması sevindirici bir gelişme.

Yeni yargı reformu belgemizde 264 hedef var. Bu hedefleri belirli takvime bağlamış durumdayız. Uygulamadan kaynaklanan hususları gerçekleştirmeye de gayret edeceğiz. Üç aşamanın da tek gayesi toplumdaki barış ve huzuru sağlamak.

Yargı paketimizde soruşturma, infaz ve kovuşturma aşamalarıyla ilgili çalışmalar olacak.

Trafik suçlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın çalışmaları var. Ama TCK'da da düzenlenmesi gereken hususlar var. Maganda dediğimiz, şehir eşkıyası dediğimiz, önemli günlerde silah sıkılması gibi pek çok şey için çalışmamız olacak.

Denetimli Serbestlik uygulamalarından alınan bazı eleştirileri karşılayacak düzenlemelerimiz de olacak. Herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de yok.

CHP’nin 38’inci olağan kurultayına ilişkin şikayetleri CHP’nin delegeleri yaptı. Bazı delegeler savcılıklara başvurdu. Delegeler ifadelerini verdi. Oradaki soruşturma devam ediyor. Bir şikayetin savcılık tarafından değerlendirilmemesi gibi bir durum olamıyor. CHP’li delegeler tarafından açılan kongre iptal davaları var.

Bazı sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar doğru değil. Şu serbest kalacak, şu tutuklanacak gibi paylaşımlar tamamen dezenformasyon amaçlıdır. İtibar edilememesi gerekir. Zararlı sonuçlar doğurur. O paylaşımlar nedeniyle ekonomi zarar görebilir, vatandaşlar tedirgin olabilir.

AYM KARARININ MECLİS’TE OKUNMASI

Dün TBMM Başkanvekilinin Anayasa’nın sonuç kararını okuması, zaten Meclis başkanımız tarafından değerlendirildi. Meclis’in çalışma düzeni bellidir. İçtüzükteki kurallar çerçevesinde Meclis çalışmaları yürütülür. Meclis’in saygınlığına düşüren hususlardır. Meclis Başkanımız gerekli cevabı verdi. AYM’nin kararının orada okunması sonuca etkili bir durum değildir. Meclis Başkanvekili Önder’in rahatsızlığı nedeniyle vekillerin çoğunun orada bulunmadığı ortamda bu çaba şık olmamıştır.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi