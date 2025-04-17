6 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu, Minik Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu

Adana’da 6 gündür kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi’nin cansız bedeni, sulama kanalında bulundu. Minik Cumali’nin birkaç gün önce sulama kanalı çevresinde terliği bulunmuştu. Minik Cumali’nin ölüm haberini alan ailesi gözyaşları içinde feryat etti.

Son Güncelleme:

Adana’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki oğlu Cumali Timi, 12 Nisan’da sabah saatlerinde ortalıktan kaybolmuştu. Çadırdan ayrıldıktan sonra oğullarına ulaşamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

6 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu, Minik Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan aramalarda sulama kanalı çevresinde minik Cumali’nin terliği bulunmuştu. Cumali’nin bugün sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Gözyaşları içinde kalan aile acı haberi duyunca sinir krizi geçirdi.

6 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu, Minik Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 2

'PABUCUNA KURBANIM'

Cumali’nin annesi Karanfil Timi ‘Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun’ diyerek herkesten yardım istemişti.

6 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu, Minik Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 3

'10 DAKİKADA KAYBOLDU'

Dede Cumali Davulcu ise torunun kaybolduğu gün yaşananları şöyle anlatmıştı: Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu.

6 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu, Minik Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 4

TERLİĞİ BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 7 yaşındaki Cumali Timi’nin sulama kanalı kenarında terliğinin bulunduğunu söylemişti.

Vali Köşger ‘Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması. Eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir’ demişti.

Adana’da 7 Yaşındaki Cumali 5 Gündür Kayıp: Terlikleri Sulama Kanalında BulunduAdana’da 7 Yaşındaki Cumali 5 Gündür Kayıp: Terlikleri Sulama Kanalında BulunduGüncel

7 Yaşındaki Cumali’den 4 Gündür İz Yok! Annesinin Feryadı Yürek Dağladı7 Yaşındaki Cumali’den 4 Gündür İz Yok! Annesinin Feryadı Yürek DağladıGüncel

Narin’den Sonra Bir Çocuk Daha! 3 Gündür Kayıp Cumali Nerede? Tek Bir İz BulunduNarin’den Sonra Bir Çocuk Daha! 3 Gündür Kayıp Cumali Nerede? Tek Bir İz BulunduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana kayıp
Son Güncelleme:
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
'İklim Kırbacı' Çok Fena Vurdu! Bu Yaz İçin Korkutan Tahmin 'İklim Kırbacı' Çok Fena Vurdu! Bu Yaz İçin Korkutan Tahmin
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Sırrı Süreyya Önder'in Son Sağlık Durumu Nasıl? Doktoru 'Zamana İhtiyacımız Var' Dedi, Kritik Takvimi Açıkladı Doktoru 'Zamana İhtiyacımız Var' Dedi, Kritik Takvimi Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın
Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yıllardır Beklenen Yeni Model Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yeni Model
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk