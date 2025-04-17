6 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu, Minik Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu

Adana’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki oğlu Cumali Timi, 12 Nisan’da sabah saatlerinde ortalıktan kaybolmuştu. Çadırdan ayrıldıktan sonra oğullarına ulaşamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan aramalarda sulama kanalı çevresinde minik Cumali’nin terliği bulunmuştu. Cumali’nin bugün sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Gözyaşları içinde kalan aile acı haberi duyunca sinir krizi geçirdi.

'PABUCUNA KURBANIM'

Cumali’nin annesi Karanfil Timi ‘Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun’ diyerek herkesten yardım istemişti.

'10 DAKİKADA KAYBOLDU'

Dede Cumali Davulcu ise torunun kaybolduğu gün yaşananları şöyle anlatmıştı: Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu.

TERLİĞİ BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 7 yaşındaki Cumali Timi’nin sulama kanalı kenarında terliğinin bulunduğunu söylemişti.

Vali Köşger ‘Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması. Eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir’ demişti.

Kaynak: DHA