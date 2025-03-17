Trump'dan Biden'a Şok Suçlama: Af İmzalarından Haberi Yoktu

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada önceki başkan Joe Biden’ı hedef aldı.

‘İMZALARI BIDEN ATMADI, GEÇERSİZ’

6 Ocak Kongre Binası baskının soruşturan Seçilmiş Komite üyelerinin Biden’ın imzası ile affedildiğini hatırlatan Trump, bu kararların geçersiz olduğunu öne sürdü.

Trump, bu af imzaların Biden tarafından değil Autopen (otomatik imza cihazı) ile atıldığını belirterek, Biden’ın bu imzalardan hiçbir şekilde haberdar olmadığını iddia etti.

TRUMP’TAN SORUŞTURMA TEHDİDİ

Söz konusu afların Biden’a bildirilmediğini ve onun onayından geçmediğine dikkat çeken Trump, Biden’dan habersiz şekilde bu eylemi gerçekleştiren kişilerin suç işlemiş olabileceğini belirtti.

6 Ocak Kongre Binası baskının soruşturan Seçilmiş Komite üyelerini ‘Seçilmemiş Komite’ üyeleri olarak tanımlayan Trump, 2 yıl boyunca kendisini ve birçok masum insana yönelik cadı avı yürütüldüğünü ve komite üyelerinin bu süreçte elde edilen delilleri de yok ettiğini öne sürerek bu isimlerin ‘en üst düzeyde’ bir soruşturmaya tabi tutulabileceklerini iyi anlamaları gerektiğini ifade etti.

Biden’ı ülkenin en kötü ve sahtekar başkanı olarak tanımlayan Trump, eski başkanın bilgisi ve onayı olmadan atılan imzalardan komite üyelerini sorumlu tuttu.

BIDEN SON SAATLERİNDE AF ÇIKARDI

Eski ABD Başkanı Joe Biden, görevi Trump’a devretmesine kısa bir süre kala 6 Ocak Kongre Binası baskının soruşturan Seçilmiş Komite üyeleri hakkında af kararına imza atmıştı. Daha önce görülmemiş şekilde haklarında soruşturma açılmamış bu isimler hakkında Biden’ın af kararı çıkarması ise dikkat çekmişti.

Biden, bu af kararları hakkında yaptığı açıklamada, “Herhangi bir kişinin herhangi bir yanlış davranışta bulunduğunun kabulü olarak algılanmamalı ya da herhangi bir suçun kabulü olarak yanlış yorumlanmamalıdır” ifadelerini kullanmıştı.