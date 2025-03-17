Haftalardır Hastanede Yatan Papa Franciscus'tan İlk Fotoğraf

Vatikan, bir ayı aşkın süredir hastanede tedavi altında olan Papa Franciscus’un fotoğrafını paylaştı. Son dönemde iyileşme belirtileri gösteren Papa’nın paylaşılan tek kare fotoğrafında dua ettiği görüldü.

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Haftalardır Hastanede Yatan Papa Franciscus'tan İlk Fotoğraf

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir ayı aşkındır Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi altında olan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan, bir fotoğraf karesiyle birlikte sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaştı.

DUA ETTİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı fotoğraf karesinde, Papa Franciscus, hastanenin 10. katındaki odasına yakın bir şapelde pazar ayini dolayısıyla dua ederken görülüyor.

Söz konusu fotoğraf, 14 Şubat'tan bu yana hastanede yatan Papa'dan gelen ilk fotoğraf oldu.

Haftalardır Hastanede Yatan Papa Franciscus'tan İlk Fotoğraf - Resim : 1

SAĞLIK DURUMU STABİL

Vatikan Basın Ofisi, ayrıca paylaştığı bilgide de Papa'nın sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisinin sürdüğünü bildirdi.

Papa'nın gününü ibadet ederek, dinlenerek ve biraz da çalışarak geçirdiği öğrenildi.

Katoliklerin ruhani liderinden bugüne kadar herhangi bir görsel paylaşılmaması, sağlığı hakkında sosyal medyada bazı spekülasyonlara neden olmuştu.

BİR AYI AŞKIN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki toplantıda bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek konuşmayı tamamlayamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesinde tedavi altına alınan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu tespit edilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini duyururken, 22 Şubat’ta ise astım krizi geçiren Papa’nın durumunun kritik bir noktada olduğu ifade edilmişti.

28 Şubat’ta yapılan açıklamada ise bronkospazm krizi geçiren Papa’ya bronkoaspirasyon işlemi uygulandığı; ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu dönüş alındığı belirtilirken, 1-2 Mart tarihlerinde ise Papa’nın durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri gösterirken, 12 Mart’ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri doğrulamıştı.

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Kaynak: AA

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