Mars Hakkında Bildiğimiz Her Şey Yalanmış! Milyonlarca Yıllık Sır Ortaya Çıktı

Teknoloji geliştikçe uzay çalışmaları da hız kazanırken, NASA'nın "Perseverance" adlı keşif aracı da Mars'taki araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak Perseverance'ın, Mars'ın yüzeyindeki kayaçlara lazerle analiz yaparak Kızıl Gezegen’in geçmişine dair önemli ipuçlarına ulaştığı açıklandı. Mars’ın Jezero Krateri'nde keşfedilen açık renkli kayaçlar, çok sıcak ve nemli koşullarda meydana gelebilecek mineraller içerirken, bu durumun gezegenin düşünülenden çok daha farklı bir yer olabileceğini işaret ettiği belirtildi.

Purdue Üniversitesi'nden gezegen bilimci Roger Wiens, dünyada bu tarz minerallerin çok yağış alan sıcak iklimlerde veya kaplıcalar gibi hidrotermal sistemlerde oluştuğunu anlatarak, kayaların uzun süre akan suyun içinde kalmasıyla meydana geldiğini söyledi. Wiens, bulgunun ne kadar şaşırtıcı olduğunu “Sıcak su, kayaçlardan çözünebilen tüm elementleri zamanla uzaklaştırır ve geriye yalnızca en dirençli olanları bırakır. Mars gibi soğuk ve kuru bir gezegende böyle bir keşif yapmak gerçekten şaşırtıcı” sözleriyle anlattı.

NEDEN MEYDANA GELDİ?

Analizler, kayaçların büyük oranda "kaolinit" adı verilen yumuşak, beyaz renkli bir silikat kili mineralinden oluştuğunu gösterdi. Mars’taki kaolinit, Dünya’dakinden daha sert olduğu için bunun, Mars’taki farklı aşınma koşullarından kaynaklandığı düşünülüyor. Araştırmacılar ayrıca kayaçlarda "spinel" adı verilen başka bir mineralin de izlerine rastladı. Spinel, Dünya’da magnezyum alüminyum içeren değerli bir taş olarak biliniyor. Fakat Mars’taki kaolinit kayaçlarında nasıl oluştuğu henüz bilinmiyor. Bilim insanları, bu mineralin hem volkanik hem de başkalaşım süreçlerle oluşabilen alüminyum açısından zengin bir tür olabileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: DHA