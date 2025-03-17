Mars Hakkında Bildiğimiz Her Şey Yalanmış! Milyonlarca Yıllık Sır Ortaya Çıktı

NASA'nın "Perseverance" keşif aracı, Mars'ın yüzeyinde bulduğu kayaçları inceleyerek Kızıl Gezegen’in geçmişine dair önemli ipuçları yakaladı. Gezegenin, uzmanların düşündüğünden çok daha farklı bir yer olabileceği anlaşıldı.

Son Güncelleme:
Mars Hakkında Bildiğimiz Her Şey Yalanmış! Milyonlarca Yıllık Sır Ortaya Çıktı

Teknoloji geliştikçe uzay çalışmaları da hız kazanırken, NASA'nın "Perseverance" adlı keşif aracı da Mars'taki araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak Perseverance'ın, Mars'ın yüzeyindeki kayaçlara lazerle analiz yaparak Kızıl Gezegen’in geçmişine dair önemli ipuçlarına ulaştığı açıklandı. Mars’ın Jezero Krateri'nde keşfedilen açık renkli kayaçlar, çok sıcak ve nemli koşullarda meydana gelebilecek mineraller içerirken, bu durumun gezegenin düşünülenden çok daha farklı bir yer olabileceğini işaret ettiği belirtildi.

Purdue Üniversitesi'nden gezegen bilimci Roger Wiens, dünyada bu tarz minerallerin çok yağış alan sıcak iklimlerde veya kaplıcalar gibi hidrotermal sistemlerde oluştuğunu anlatarak, kayaların uzun süre akan suyun içinde kalmasıyla meydana geldiğini söyledi. Wiens, bulgunun ne kadar şaşırtıcı olduğunu “Sıcak su, kayaçlardan çözünebilen tüm elementleri zamanla uzaklaştırır ve geriye yalnızca en dirençli olanları bırakır. Mars gibi soğuk ve kuru bir gezegende böyle bir keşif yapmak gerçekten şaşırtıcı” sözleriyle anlattı.

Mars Hakkında Bildiğimiz Her Şey Yalanmış! Milyonlarca Yıllık Sır Ortaya Çıktı - Resim : 1

NEDEN MEYDANA GELDİ?

Analizler, kayaçların büyük oranda "kaolinit" adı verilen yumuşak, beyaz renkli bir silikat kili mineralinden oluştuğunu gösterdi. Mars’taki kaolinit, Dünya’dakinden daha sert olduğu için bunun, Mars’taki farklı aşınma koşullarından kaynaklandığı düşünülüyor. Araştırmacılar ayrıca kayaçlarda "spinel" adı verilen başka bir mineralin de izlerine rastladı. Spinel, Dünya’da magnezyum alüminyum içeren değerli bir taş olarak biliniyor. Fakat Mars’taki kaolinit kayaçlarında nasıl oluştuğu henüz bilinmiyor. Bilim insanları, bu mineralin hem volkanik hem de başkalaşım süreçlerle oluşabilen alüminyum açısından zengin bir tür olabileceğini tahmin ediyor.

İki Astronot Mahsur Kalmıştı! Kötü Haber Geldi, 'Uzay' Kabusu Bitmiyorİki Astronot Mahsur Kalmıştı! Kötü Haber Geldi, 'Uzay' Kabusu BitmiyorDünya
SpaceX’in Starship Roketi Havada Parçalandı: Sadece 8,5 Dakika SürdüSpaceX’in Starship Roketi Havada Parçalandı: Sadece 8,5 Dakika SürdüDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
NASA Uzay Bilim
Son Güncelleme:
Haftalardır Hastanede Yatan Papa Franciscus'tan İlk Fotoğraf Haftalardır Hastanede Yatan Papa Franciscus'tan İlk Fotoğraf
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
Son dakika: Tüm Dünyanın Beklediği Görüşmede Tarih Netleşti! Trump ile Putin Yarın Görüşecek Trump-Putin Görüşmesinde Tarih Netleşti
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı Taksitleri Kira Öder Gibi! Yeni Kampanya Duyuruldu
Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Türkiye'nin Lastik Devi Üretime Ara Veriyor! KAP'a Resmen Bildirildi Türkiye'nin Lastik Devi Üretime Ara Veriyor! KAP'a Resmen Bildirildi