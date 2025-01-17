SpaceX’in Starship Roketi Havada Parçalandı: Sadece 8,5 Dakika Sürdü

SpaceX'in Boca Chica uzay üssünden gerçekleştirdiği Starship roketinin test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı. Roket havada parçalarına ayrıldı.

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SpaceX tarafından Teksas’taki Boca Chica üssünden gerçekleştirilen Starship roketinin test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı.

Kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra roketin üst kısmıyla iletişim kesildi ve araç havada parçalandı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde enkaz parçaları görüldü.

SpaceX’in Starship Roketi Havada Parçalandı: Sadece 8,5 Dakika Sürdü - Resim : 1

'EĞLENME GARANTİ'

SpaceX CEO’su Elon Musk, testin ardından bir sonraki uçuş için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

“Başarı her zaman garanti değil, ama bu süreçte eğlenmeyi garanti edebiliriz,” diyen Musk, SpaceX’in 2025 yılı sonuna kadar toplamda 12 Starship test uçuşu gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

SpaceX’in Starship Roketi Havada Parçalandı: Sadece 8,5 Dakika Sürdü - Resim : 2

SpaceX’in sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, “Bugünkü uçuş sırasında planda olmayan bir ayrılma yaşandı. Elde edilen veriler, Starship’in güvenilirliğini geliştirme çalışmalarımıza ışık tutacak” ifadeleri kullanıldı.

SpaceX’in Starship Roketi Havada Parçalandı: Sadece 8,5 Dakika Sürdü - Resim : 3

Kaynak: DHA

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