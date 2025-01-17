İsrail Ateşkesi Görüşürken, Hamas'tan Flaş Açıklama

İsrail Kabinesinin Gazze'de ateşkesi görüştüğü sırada Hamas'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Hamas'ın açıklamasında sorunların çözüldüğü bildirildi.

Son Güncelleme:
İsrail Ateşkesi Görüşürken, Hamas'tan Flaş Açıklama

Dünya’da İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes sağlandığına ilişkin haberlerin sevinci yaşanırken Tel Aviv cephesinden gelen haber, anlaşmasının suya düşeceği endişelerini yaratmıştı. İsrail kabinesinin Hamas’ın anlaşmanın bazı maddelerine uymak istemediğini iddia etmiş ve bu maddeler kabul edilene kadar kabinenin toplanmayacağını açıklamıştı.

İsrail Kabinesi bugün ateşkesi konuşmak üzere toplanırken, bir açıklama da Hamas cephesinden geldi.

Hamas’tan yapılan açıklamada ‘sorunların çözüldüğü’ bildirildi.

İsrail'de Kabine Birbirine Girdi! Netanyahu'dan Sert Yanıtİsrail'de Kabine Birbirine Girdi! Netanyahu'dan Sert YanıtDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
İspanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den Gönderilen İncirde Korkutan Tehlike İspanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den Gönderilen İncirde Korkutan Tehlike
Güney Kore'de 179 Kişinin Öldüğü Uçak Faciasının Sebebi Kesinleşti, Motorda Bulundu Güney Kore'deki Uçak Faciasının Sebebi Kesinleşti
En Sinsi 4 Burç! Onlar Çok Kötü Bir Ruha Sahipler En Sinsi 4 Burç! Onlar Çok Kötü Bir Ruha Sahipler
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı
Mert Başaran: Rekor Uçuş Olacak Mert Başaran: Rekor Uçuş Olacak