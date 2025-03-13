İki Astronot Mahsur Kalmıştı! Kötü Haber Geldi, 'Uzay' Kabusu Bitmiyor

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un yerini alacak dört kişilik ekibi taşıyacak SpaceX roketinin fırlatışı ertelendi. Kararın nedeninin teknik bir sorun olduğu bildirildi.

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İki Astronot Mahsur Kalmıştı! Kötü Haber Geldi, 'Uzay' Kabusu Bitmiyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalıp, haziran ayından beri Dünya'ya dönemeyen iki astronotun yerini alacak dört kişilik ekibin fırlatışı ertelendi.

Uzayda mahsur kalan astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore'un yerini almak üzere uzaya gidecek ekibin fırlatılacağı SpaceX roketinin fırlatma rampasında teknik bir sorun yaşandığı belirtildi.

SpaceX, sorunun ardından NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılması planlanan fırlatmanın ertelenmek zorunda kaldığını duyurdu.

İki Astronot Mahsur Kalmıştı! Kötü Haber Geldi, 'Uzay' Kabusu Bitmiyor - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti. Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı düşünülüyor.

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Kaynak: AA

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