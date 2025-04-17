İzmir'de Suya Zam

İzmir'de 10 metreküpe kadar olan su tüketimini kapsayan 2’nci kademeye yüzde 15 oranında zam yapıldı.

İzmir'de Suya Zam

İzmir’de su tarifelerine zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, su ve atık su tarifelerinde artışa giderken, yeni düzenleme sonucunda 10 metreküpe kadar olan su tüketimini kapsayan 2’nci kademeye yüzde 15 oranında zam yapılmış oldu.

Zam kararı oy çokluğu ile kabul edilirken, Haziran 2024'te yüzde 45, Ocak 2025'te ise yüzde 30 olmak üzere 2 kez zam yapılan kentte yeni düzenlemeyle 10 metreküpe kadar olan su tüketimini kapsayan 2'nci kademeye yüzde 15 oranında bir zam daha yapıldı.

İzmir'de Suya Zam - Resim : 1

İZSU’dan yapılan açıklamada, mayıstan itibaren geçerli olacak tarifeye göre, bu kademede yer alan abonelerin kullanım miktarına göre zamdan en fazla yüzde 11 oranında etkileneceği belirtildi.

Bu tarifeye giren abonelerin oranının ise İzmir'deki toplam abonelerin yüzde 49'unu oluşturduğu öğrenildi.

0-4 metreküp arası su tüketiminde ise herhangi bir değişiklik olmadı.

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Kaynak: DHA

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