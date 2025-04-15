Benzine Zam Geliyor! Perşembe Günü Tabelalar Değişecek

Petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde geçen hafta akaryakıtta ardı ardına indirimler yapılmıştı. 8 Nisan Salı günü otogaza 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe günü benzine 2 lira 64 kuruş, 11 Nisan Cuma günü ise yine benzine 1 lira 36 kuruş indirim gelmişti. Ancak 12 Nisan Cumartesi günü benzine 82 kuruşluk bir zam yapılarak bu indirim serisi son bulmuştu.