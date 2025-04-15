Benzine Zam Geliyor! Perşembe Günü Tabelalar Değişecek
Geçtiğimiz hafta üst üste yapılan fiyat değişikliklerinin ardından akaryakıt sektöründe bir zam daha gündemde. 17 Nisan Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 15 kuruşluk bir artış bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde geçen hafta akaryakıtta ardı ardına indirimler yapılmıştı. 8 Nisan Salı günü otogaza 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe günü benzine 2 lira 64 kuruş, 11 Nisan Cuma günü ise yine benzine 1 lira 36 kuruş indirim gelmişti. Ancak 12 Nisan Cumartesi günü benzine 82 kuruşluk bir zam yapılarak bu indirim serisi son bulmuştu.
YENİ ZAM KAPIDA
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 17 Nisan Perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatı yaklaşık 1 lira 15 kuruş artacak. Bu artışla birlikte akaryakıt tabelaları yeniden değişecek.
15 Nisan itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Benzin litresi:
İstanbul (Avrupa): 44.18 TL
İstanbul (Anadolu): 44.03 TL
Ankara: 44.77 TL
İzmir: 45.13 TL
Motorin Litresi:
İstanbul (Avrupa): 44.33 TL
İstanbul (Anadolu): 44.21 TL
Ankara: 45.10 TL
İzmir: 45.46 TL
Otogaz Litresi:
İstanbul (Avrupa): 27.39 TL
İstanbul (Anadolu): 26.79 TL
Ankara: 27.29 TL
İzmir: 27.24 TL