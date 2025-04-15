Benzine Zam Geliyor! Perşembe Günü Tabelalar Değişecek

Geçtiğimiz hafta üst üste yapılan fiyat değişikliklerinin ardından akaryakıt sektöründe bir zam daha gündemde. 17 Nisan Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 15 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Benzin Akaryakıt Zam Motorin Motorin fiyatları
Son Güncelleme:
Benzine Zam Geliyor! Perşembe Günü Tabelalar Değişecek - Resim: 1

Petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde geçen hafta akaryakıtta ardı ardına indirimler yapılmıştı. 8 Nisan Salı günü otogaza 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe günü benzine 2 lira 64 kuruş, 11 Nisan Cuma günü ise yine benzine 1 lira 36 kuruş indirim gelmişti. Ancak 12 Nisan Cumartesi günü benzine 82 kuruşluk bir zam yapılarak bu indirim serisi son bulmuştu.

1 4
Benzine Zam Geliyor! Perşembe Günü Tabelalar Değişecek - Resim: 2

YENİ ZAM KAPIDA

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 17 Nisan Perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatı yaklaşık 1 lira 15 kuruş artacak. Bu artışla birlikte akaryakıt tabelaları yeniden değişecek.

2 4
Benzine Zam Geliyor! Perşembe Günü Tabelalar Değişecek - Resim: 3

15 Nisan itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin litresi:

İstanbul (Avrupa): 44.18 TL
İstanbul (Anadolu): 44.03 TL
Ankara: 44.77 TL
İzmir: 45.13 TL

3 4
Benzine Zam Geliyor! Perşembe Günü Tabelalar Değişecek - Resim: 4

Motorin Litresi:

İstanbul (Avrupa): 44.33 TL
İstanbul (Anadolu): 44.21 TL
Ankara: 45.10 TL
İzmir: 45.46 TL

Otogaz Litresi:

İstanbul (Avrupa): 27.39 TL
İstanbul (Anadolu): 26.79 TL
Ankara: 27.29 TL
İzmir: 27.24 TL

4 4